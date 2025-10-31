صراع الـ 50 عاماً انتهى.. مجلس الأمن يصوت لصالح المغرب بحكم الصحراء الغربية

وصوت ، يوم الجمعة، على مشروع قرار ينص على أن "تتمتع بحكم ذاتي تحت سيادة "، ودعا جميع الأطراف إلى "الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى عام 2007".وأحجمت والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تصوت الجزائر.وصوت أعضاء المجلس الأحد عشر المتبقون لصالح القرار، الذي جدد أيضا ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الغربية لمدة عام واحد.وكان المجلس قد أرجأ جلسة التصويت التي كانت مقررة أمس الخميس، والمتعلقة بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو)، والتي تنتهي رسميا يوم الجمعة.