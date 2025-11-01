تفكيك شبكة دولية لتهريب "غاز الضحك"

وأفادت الشرطة، في بيان نقلته "فرانس برس"، بأن الضباط صادروا 5,184 لترا من أكسيد النيتروس من مستودع ومنزل المالك المشتبه به للشاحنات التي تستخدمها الشبكة لنقل المواد المهربة في مقاطعة ملقا الجنوبية.وأضاف البيان أن الشرطة ضبطت أيضا أكثر من 2,5 مليون سيجارة مهربة من شاحنة في مقاطعة أليكانتي الشرقية أثناء تفريغ أفراد الشبكة الشاحنة.وأشارت السلطات إلى أن الشبكة المكونة من مواطنين إسبان ومن أوروبا الشرقية، استخدموا شحنات بضائع شرعية من أجل إدخال أكسيد النيتروس والسجائر المهربة إلى ودول أوروبية أخرى. وألقي القبض على 7 أفراد من الشبكة.وأكسيد النيتروس يستعمل طبيا كمخدر في طب الأسنان، لكن شاع استنشاقه أخيرا، خاصة في أوساط الشبان، كونه يولد شعورا بالانتشاء والاسترخاء والانفصال عن الواقع.ويحذر الأطباء من أن إساءة استخدامه قد تسبب ضررا للجهاز العصبي والوفاة في حالة الإفراط باستنشاقه.وفرضت عدة دول أوروبية حظرا أو ضوابط صارمة على استخدام أكسيد النيتروس كمخدر ترفيهي.