إعصار "ميليسا" يحصد أرواح 46 شخصا في الكاريبي

ووفقا للبيانات المحدثة، لقي 26 هايتيا حتفهم، و19 شخصا في جامايكا، وشخص واحد آخر في جمهورية الدومينيكان.وأثناء مروره في هذه الدول، صنف إعصار كإعصار من الفئة الرابعة أو الخامسة على مقياس سافير-سيمبسون.وبلغت السرعة القصوى للرياح عند مركزه 82 مترا في الثانية.ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن ، مر إعصار ميليسا عبر ويتحرك بعمق في . وقد ضعف الآن ليتحول إلى إعصار ما بعد مداري.