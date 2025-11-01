كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة "أضغاث أحلام"

ومن المقرر أن يعقد والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج اجتماع قمة على هامش التعاون الاقتصادي لدول والمحيط المنعقد في جيونجو بكوريا الجنوبية.وأعلن أمس أن الزعيمين سيناقشان مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.وتعليقا على ذلك قالت وكالة "لا تزال جمهورية الجنوبية تجهل أن سعيها الحثيث لإنكار مكانة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ـ كوريا الشماليةـ كدولة نووية، وتحدثها عن يقظة لديها بتحقيق نزع السلاح النووي، يكشفان عن افتقارها إلى المنطق السليم".وأضافت الوكالة نقلا عن بيان لنائب وزير الخارجية باك ميونغ-هو "سوف نُظهر بصبر أن نزع السلاح النووي مجرد أضغاث أحلام لن تتحقق أبدا".يذكر أن كوريا الشمالية تؤكد مرارا تمسكها ببرنامجها النووي وتطالب بالاعتراف بها كقوة نووية.واستبقت بيونغ يانع البحرية والجوية المشتركة بين جارتها الجنوبية واليابان والولايات المتحدة التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، بتأكيد تمسكها بترسانتها النووية وعدم الرضوخ لمطالب بالتخلي عنها، مؤكدة أن وضعها كدولة نووية "مكرس بشكل دائم" في قوانينها و"لا رجعة عنه".كما أكد الزعيم الكوري الشمالي في الشهر نفسه أن "العالم يعلم جيدا ما تفعله بعد أن تجعل دولة ما تتخلى عن أسلحتها النووية"، مشددا على أن بلاده لن تتخلى عن ترسانتها النووية لأنها "مسألة حياة أو موت".وأضاف "إذا تخلت الولايات المتحدة عن هوسها السخيف بنزع سلاحنا النووي، وقبلت بالواقع، وأرادت تعايشا سلميا حقيقيا، فلا يوجد سبب يمنعنا من الجلوس معها".