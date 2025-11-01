وارتدى بيانكي، وهو من أصل إيطالي، ثوبا شرقيا (ثوب) وعمامة ووضع لحية مستعارة، إضافة إلى سترة سوداء علق عليها أربع علب من مشروب "ريد بول" وزجاجتين من مشروب "ياغرمايستر" الكحولي، كما حمل بندقيتين مزيفتين لاستكمال "زي المفجر".ووفقا لمنشور انتشر على موقع "لينكد إن"، فإن زي بيانكي تسبب في إزعاج وعدم ارتياح للحاضرين في الحفلة. وأوضح بيانكي أن فكرة الزي كانت نكتة تعتمد على التلاعب اللفظي بين اسم المشروب الكحولي "ياغر" وكلمة "ياغر-بومبر" (مفجر الياغر)، مؤكدا أن القصد كان دعابة لا غير. وقال: "هذا الأمر برمته سوء فهم مؤسف. أنا لست من الشرق الأوسط، فأنا إيطالي في ".وردا على الحادث، قالت الشركة إن قرار الفصل لم يكن بسبب زي الهالوين فقط، بل كان "القشة الأخيرة" في سلسلة من السلوكيات غير المقبولة، مشيرة إلى أن بيانكي كان قد تورط سابقا في مشكلات مع قسم الموارد البشرية، حيث سأل العام الماضي موظفة إذا كان يمكنه "تذوق بعض حليبها".وأثار الحادث تفاعلا واسعا على ، بين من رأى في الزي دعابة ذكية، وآخرين اعتبروه غير لائق في الوقت الراهن. علق أحد المستخدمين: "الناس بحاجة إلى التخفيف والاسترخاء"، بينما كتب آخر: "ارتداء زي كهذا ليس مزحة، إنه ذو ذوق سيء".