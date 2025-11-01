"قبلة" تكلّف صاحبتها عشر سنوات في السجن

وأفاد في مقاطعة بأن المرأة أحضرت مخدرات إلى المحكمة، ووضعتها في فمها قبل دخولها المبنى، انتظارًا لشريكها الذي كان مرافِقًا لشخصٍ آخر مدعى عليه في جلسة استماع جنائية.وفي خطوة مفاجئة، حاولت المتهمة تمرير إلى شريكها عبر على الشفاه، إلا أن أحد عناصر الأمن في المحكمة لاحظ العملية وأوقفها على الفور، وتمت مصادرة المخدرات التي كانت بحوزتها.وقالت في بيان رسمي إن "المحكمة قضت بحق المرأة بالسجن لمدة عشر سنوات وشهر"، مؤكدة أن "الحكم جاء نتيجة محاولة تهريب المخدرات بأسلوب خطير وغير قانوني داخل مؤسسة قضائية".وبحسب المصادر، فإن هذه الحادثة واحدة من الحالات النادرة التي يتم فيها استخدام القبلة كوسيلة لتهريب المخدرات.