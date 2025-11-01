الصفحة الرئيسية
مبعوث ترامب يتحدث عن العراق وقيادته ويكشف تفاصيل مهمته
إيران: مستعدون للتفاوض لتبديد القلق حول برنامجها النووي
دوليات
2025-11-01 | 08:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
69 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
قال
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، إنهم مستعدون للتفاوض لتبديد القلق حول برنامج
إيران
النووي الذي أكد على سلميته، كما أن
طهران
مستعدة "لأي سلوك عدواني من إسرائيل".
وأوضح عراقجي، أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق عادل لكن
الولايات المتحدة
وضعت شروطا تعجيزية غير مقبولة، على حد قوله.
وأكد على أنهم مستعدون لمفاوضات عادلة ومنصفة تضمن مصالح الجميع، ملمحا إلى أنه لا رغبة لطهران في المفاوضات المباشرة مع
واشنطن
، ويمكنها الوصول لاتفاق عبر مفاوضات غير مباشرة.
وأشار إلى أن
طهران
لن تتفاوض حول برنامجها الصاروخي ولا يمكن لأي عاقل
القبول
بتجريدها من السلاح، كما يقول.
وشدد على أن بلاده لن توقف تخصيب اليورانيوم و"ما لم يؤخذ بالحرب لا يمكن منحه بالسياسة"، حسب تصريحات الوزير الإيراني.
وكشف عراقجي أن المواد النووية لا تزال تحت أنقاض المنشآت النووية التي استهدفت ولم تنقل لمكان آخر، وقال "تلقينا خسائر كبيرة في منشآتنا النووية على مستوى المكان والأجهزة لكن التقنية لا تزال قائمة".
وأكد الوزير الإيراني أن تفعيل الأوروبيين آلية الزناد غير قانوني ولا إجماع دوليا بشأن العقوبات على طهران.
وفي 18 من الشهر الماضي، أعلنت طهران انتهاء مدة قرار
مجلس الأمن الدولي
رقم 2231، الصادر في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2015 لدعم الاتفاق النووي، ما يجعلها غير ملزمة بالقيود الأممية المفروضة على برنامجها النووي.
وقرار 2231 مدته 10 سنوات، وتضمن إقرار
مجلس الأمن
للاتفاق المبرم عام 2015 بين
إيران
والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وأتاح تقييد نشاطات طهران النووية مقابل رفع عقوبات اقتصادية صارمة كان مجلس الأمن قد فرضها عليها.
وفي 28 أغسطس/آب الماضي، أعلنت
فرنسا
والمملكة المتحدة وألمانيا تفعيل "آلية الزناد" التي تعيد فرض العقوبات على إيران، والمنصوص عليها في الاتفاق النووي 2015 (المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة)، متهمةً طهران بخرق التزاماتها، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي.
وتتهم
إسرائيل
وحليفتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.
مستعدة لكل الاحتمالات
من جهة ثانية، قال عراقجي إن طهران مستعدة لكل الاحتمالات وتتوقع أي سلوك عدواني من إسرائيل، التي ستتلقى هزيمة أخرى في أي حرب مقبلة.
وأضاف أن إيران اكتسبت تجربة كبيرة من حربها الأخيرة واختبرت صواريخها في معركة حقيقية، مؤكدا أن إسرائيل لم تكن لتشن حربا على إيران دون ضوء أخضر أميركي.
وبعد حرب استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل، أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في 25 يونيو/حزيران الماضي التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار، في حين أكدت واشنطن تدمير قدرة إيران على صنع أسلحة نووية، بعد استهدافها منشآت نووية في البلاد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
