الجيش الإسرائيلي يعزل قرية سورية

وذكرت أن قوات إسرائيلية توغلت في محيط قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي في أحدث حلقة من سلسلة عمليات توغل في .وذكرت الوكالة أن دورية عسكرية إسرائيلية مكونة من 12 عربة عسكرية نوع "هايلوكس" وناقلات جند وسيارات جيب، انطلقت من الحميدية، وتوغلت في محيط قرية أوفانيا، وصولا إلى التل الأحمر في ريف القنيطرة الشمالي.فيما قالت قناة "الإخبارية" أن تركيب البوابة من قبل القوات الإسرائيلية يأتي لفصل القرية عن محيطها في إطار تشديد السيطرة على المنطقة المحاذية لخط وقف إطلاق النار.