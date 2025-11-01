ضربته ثم حرقته.. امرأة تقتل زوجها بطريقة وحشية "لانه اساء معاملتها"

وفي تفاصيل القضية كانت السيدة متزوجة من الضحية، الذي كان يسيء معاملتها ويعتدي عليها جسديا ولفظيا بشكل متكرر.وفي يوم الحادثة عاد الرجل إلى منزله في حالة سكر ووجد أن زوجته لم تجهز له الطعام، فنشب بينهما خلاف، فتوجهت على إثره إلى منزل ذويها القريب وأحضرت له الطعام. تناول الطعام وغادر إلى عمله، ثم عاد مجددا في حالة سكر، ونشب بينهما خلاف آخر قام خلاله بضربها، فهربت إلى منزل أسرتها.وفي المساء تلقت المتهمة اتصالا من ابنتها (شاهدة في القضية) أخبرتها فيه أن والدها خلد إلى النوم. وكانت في تلك الأثناء قد قررت الانتقام منه، فعادت إلى المنزل برفقة ابنها (شاهد في القضية) وحدث من أقاربها. وتوجهت إلى نوم زوجها وضربته على رأسه بأداة حادة، ثم قام الحدث (قريب المتهمة) بلف حبل حول عنق الضحية وخنقه قبل أن يسحباه إلى الممر، حيث غطت جسده بـ"حرام" وسكبت عليه الكاز وأضرمت النار فيه. بعد ذلك أغلقت الزوجة باب البيت وغادرت إلى منزل ذويها، دون أن تخبر أحدا بما جرى.وفي صباح اليوم التالي ذهب الابن إلى المنزل بناء على طلب والدته فوجد أن المنزل قد تضرر بشدة نتيجة الحريق، وأن والده ما زال على قيد الحياة. جرى إسعاف الزوج إلى المستشفى، لكنه توفي لاحقا متأثرا بما لحق به من حروق شديدة وضرب وخنق.