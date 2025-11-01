غارات على غزة بعد إعلان "إسرائيل" تسلّمها جثثا ليست لرهائن

وتأتي الغارات بعد ساعات من تعثّر مسار تسليم جثث الرهائن مجددا، بإعلان أن ثلاث جثث سلّمتها حركة حماس، تبيّن أنها لا تعود إلى أي منهم.وأشار المصدر الأمني في إلى سماع صوت إطلاق نار وغارات جوية نفذها الجيش الإسرائيلي في محيط خان (جنوب) السبت.وأثناء تسليم الجثث مساء الجمعة، قال مصدر عسكري إسرائيلي إنّه لا يعتقد أنّها تعود لرهائن، الأمر الذي أكده في وقت لاحق، بحسب ما أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي السبت.من جانبها، قالت الجناح العسكري لحماس في بيان السبت، "قمنا بالأمس وفي إطار عدم إعاقة عمليات تسليم الجثث بعرض تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين المجهولة الهوية لكن العدو رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين لفحصها، وقمنا بتسليمها لقطع الطريق على ادعاءات العدو".وهذه ليست المرة الأولى التي تقول إسرائيل إنها تسلّمت رفاتا لا تعود لرهائن محتجزين في غزة، منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في العاشر أكتوبر.