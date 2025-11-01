غارات على غزة بعد إعلان "إسرائيل" تسلّمها جثثا ليست لرهائن

الصفحة الرئيسية
حريق كبير في مدينة شيراز جنوبي إيران
2025-11-01 | 13:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
77 شوهد
نفّذ الجيش الإسرائيلي غارات على
غزة
، السبت، بحسب ما أفاد مصدر أمني في القطاع وفق
وكالة فرانس برس
.
وتأتي الغارات بعد ساعات من تعثّر مسار تسليم جثث الرهائن مجددا، بإعلان
إسرائيل
أن ثلاث جثث سلّمتها حركة حماس، تبيّن أنها لا تعود إلى أي منهم.
وأشار المصدر الأمني في
غزة
إلى سماع صوت إطلاق نار وغارات جوية نفذها الجيش الإسرائيلي في محيط خان
يونس
(جنوب) السبت.
وأثناء تسليم الجثث مساء الجمعة، قال مصدر عسكري إسرائيلي إنّه لا يعتقد أنّها تعود لرهائن، الأمر الذي أكده
مختبر الطب الشرعي
في وقت لاحق، بحسب ما أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي
وكالة فرانس برس
السبت.
من جانبها، قالت
كتائب عز الدين القسام
الجناح العسكري لحماس في بيان السبت، "قمنا بالأمس وفي إطار عدم إعاقة عمليات تسليم الجثث بعرض تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين المجهولة الهوية لكن العدو رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين لفحصها، وقمنا بتسليمها لقطع الطريق على ادعاءات العدو".
وهذه ليست المرة الأولى التي تقول إسرائيل إنها تسلّمت رفاتا لا تعود لرهائن محتجزين في غزة، منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في العاشر أكتوبر.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
