حريق كبير في مدينة شيراز جنوبي إيران
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545652-638976163782203490.jpeg
المبعوث الامريكي توم باراك: لبنان دولة فاشلة
دوليات
2025-11-01 | 13:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
117 شوهد
وصف المبعوث الأمريكي
توم باراك
، اليوم السبت،
لبنان
بأنه "دولة فاشلة تعاني من أزمات سياسية واقتصادية عميقة"، مشيرا إلى أن "الجيش يواجه نقصا حادا في الموارد المالية والبشرية".
جاء ذلك خلال تصريحات له أمام
منتدى حوار المنامة
، حيث أشار إلى أن "
حزب الله
يجني أموالا تفوق مخصصات
الجيش اللبناني
"، معتبرا أن "ذلك يعكس اختلال التوازن داخل البلاد".
كما أوضح
باراك
أن "كل القطاعات والمصارف
اللبنانية
تعاني من مشاكل هيكلية خطيرة".
وفي الشأن الحدودي، كشف باراك أن "
إسرائيل
مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع
لبنان
"، لافتا إلى أنه "من غير المعقول ألا يكون هناك حوار مباشر بين الجانبين".
كما أشار إلى أن "آلاف الصواريخ المنتشرة في
جنوب لبنان
ما زالت تشكل تهديدا حقيقيا لإسرائيل"، داعيا إلى معالجة هذا الملف عبر تفاهمات تضمن الأمن والاستقرار على جانبي الحدود.
وأفاد بأن "إسرائيل قد ترد في لبنان وفقا للتطورات"، مشددا على أن "القيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن حصر سلاح حزب الله". واعتبر
براك
أن "إسرائيل تقصف جنوبي لبنان يوميا لأن سلاح حزب الله لا يزال موجودا".
في سياق متصل، تناول المبعوث الأمريكي التطورات الإقليمية، مؤكدا أن "وقف إطلاق النار في
غزة
لم يكن ليحدث لولا الدور التركي"، لافتا إلى أن "إسرائيل قلقة ربما من احتمال انخراط قوات تركية في غزة".
وعن
سوريا
، قال باراك إن "القيادة في سوريا قدمت عملا جيدا خلال الأشهر الأخيرة"، مضيفا: "النقاشات تجري على نحو جيد مع المكون الكردي شمال سوريا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
