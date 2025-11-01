المبعوث الامريكي توم باراك: لبنان دولة فاشلة

جاء ذلك خلال تصريحات له أمام ، حيث أشار إلى أن " يجني أموالا تفوق مخصصات "، معتبرا أن "ذلك يعكس اختلال التوازن داخل البلاد".كما أوضح أن "كل القطاعات والمصارف تعاني من مشاكل هيكلية خطيرة".وفي الشأن الحدودي، كشف باراك أن " مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع "، لافتا إلى أنه "من غير المعقول ألا يكون هناك حوار مباشر بين الجانبين".كما أشار إلى أن "آلاف الصواريخ المنتشرة في ما زالت تشكل تهديدا حقيقيا لإسرائيل"، داعيا إلى معالجة هذا الملف عبر تفاهمات تضمن الأمن والاستقرار على جانبي الحدود.وأفاد بأن "إسرائيل قد ترد في لبنان وفقا للتطورات"، مشددا على أن "القيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن حصر سلاح حزب الله". واعتبر أن "إسرائيل تقصف جنوبي لبنان يوميا لأن سلاح حزب الله لا يزال موجودا".في سياق متصل، تناول المبعوث الأمريكي التطورات الإقليمية، مؤكدا أن "وقف إطلاق النار في لم يكن ليحدث لولا الدور التركي"، لافتا إلى أن "إسرائيل قلقة ربما من احتمال انخراط قوات تركية في غزة".وعن ، قال باراك إن "القيادة في سوريا قدمت عملا جيدا خلال الأشهر الأخيرة"، مضيفا: "النقاشات تجري على نحو جيد مع المكون الكردي شمال سوريا".