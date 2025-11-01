مقتل عنصرين من "الباسيج" بهجوم مسلح في إيران

ووفقا لبيان صادر عن للمقر، "فقد تعرضت السيارة التي كان يستقلها زعيم العشيرة شاهوزهي لهجوم مسلح أمس الجمعة من قبل عناصر وصفتها بالتنظيمات الإرهابية، أثناء قيامه بجولة ميدانية في نطاق منطقته الأمنية على طريق خاش - زاهدان قرب منطقة أسكل آباد".وأضاف البيان أن "اثنين من مرافقيه من أفراد المحليين من أهل السنة، والمشاركين في خطة الأمن، أصيبا بجروح بالغة خلال الهجوم".وأشار إلى أن " شاورزي ومختار شاهوزهي قد استشهدا اليوم السبت متأثرين بجراحهما البالغة".