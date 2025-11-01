المالديف تفرض حظرا وطنيا شاملا على التبغ.. ماذا عن السواح؟

وأطلق رئيس المالديف محمد معيزو في وقت سابق من هذا العام هذه المبادرة ودخلت حيز التنفيذ في 1 الجاري، وستسهم في "حماية العامة وتعزيز جيل خال من التبغ"، كما أفادت السلطات.وأضافت الغارديان: "بموجب النص الجديد، يحظر على الأفراد المولودين في 1 يناير 2007 وما بعد ذلك التاريخ شراء أو استخدام منتجات التبغ أو بيعها لهم داخل جزر المالديف".و"ينطبق الحظر على جميع أشكال التبغ، ويُطلب من تجار التجزئة التحقق من العمر قبل البيع".وتنطبق الإجراءات أيضا على السياح ضيوف الدولة التي تتألف من 1191 جزيرة مرجانية صغيرة متناثرة على مسافة 800 كيلومتر عبر خط الاستواء والمعروفة بالسياحة الفاخرة.وأوضحت الوزارة أنها تحافظ أيضا منذ سنوات على حظر شامل على استيراد وبيع وتوزيع وحيازة واستخدام السجائر الإلكترونية ومنتجات التدخين الإلكتروني، وهو ما ينطبق على جميع الأفراد مهما يكن العمر.يذكر أن دولة بوتان كانت من أوائل الدول التي فرضت حظرا شاملا على بيع التبغ عام 2005، ثم فرضت حظرا للتدخين في الأماكن العامة في 2010.أما حظر التدخين في جميع الأماكن العامة فقد كانت هي أكثر الدول تشددا في تطبيق القانون الخاص بذلك منذ فرضه في عام 2000، حيث قامت بفرض غرامات هائلة، ومنعت أيضا بيع التبغ في المدن الكبيرة.