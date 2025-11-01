واشنطن: لا يوجد حل عسكري في السودان

اعتبرت ، السبت، أنه لا يوجد حل عسكري في ، فيما اشارت الى أن ستواصل العمل مع شركائها لإيجاد مسار سلمي.​

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، " تدين الفظائع الجماعية المبلغ عنها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بالفاشر"، مردفة "نشعر بقلق بالغ على سلامة المدنيين داخل الفاشر وأولئك الذين يفرون إلى المناطق المجاورة".

ودعت قوات الدعم السريع الى "وقف أعمال الانتقام والعنف العرقي ومأساة الجنينة يجب ألا تتكرر"، مضيفة "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها لإيجاد مسار سلمي للمضي قدما في ".

ولفتت الخارجية الأمريكية الى انه "لا يوجد حل عسكري في السودان والدعم العسكري الخارجي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع"، مشددة "الولايات المتحدة تحث طرفي النزاع في السودان على اتباع مسار تفاوضي لإنهاء معاناة السودانيين".