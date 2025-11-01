حريق كبير في مدينة شيراز جنوبي إيران

اندلع، مساء السبت، حريق كبير في ورشة لتعبئة أسطوانات الغاز السائل بمدينة جنوبي ، رافقه انفجار عدة أسطوانات.

وأعلن رئيس في هادي عيدي بور، عن اندلاع حريق في ورشة شحن أسطوانات الغاز في منطقة حزام شيراز وإرسال قوات عملياتية واسعة النطاق لاحتواء الحادث.

وأفاد بأن سبع محطات إطفاء مع إحدى عشرة مركبة إطفاء ثقيلة ومتوسطة شاركت للسيطرة على الحريق من ثلاثة محاور مختلفة.



وأشار هادي عيدي بور إلى أن الحادث وقع عند الساعة 18:01 وأن الإصابات كانت خفيفة وتم تسليم المصابين إلى فرق الإسعاف لتلقي العلاج.



وذكر أن أسباب الحريق لا تزال قيد التحقيق من قبل خبراء إدارة الإطفاء لتحديد ملابساته بدقة.



