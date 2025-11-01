غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة جنوبي لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية، مساء السبت، محيط بلدة جنوبي .

وقالت وسائل إعلام دولية، "غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة كفر رمان جنوبي ".

الى ذلك، اوضحت للاعلام في لبنان، أن "مسيرة اسرائيلية نفذت قرابة العاشرة والثلث من مساء اليوم، غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة سيارة رباعية الدفع على طريق دوحة كفررمان عند الاطراف الشرقية لبلدة كفررمان".