ترامب يرسل تحذيرا للحكومة النيجيرية

ارسل الرئيس الأمريكي ، تحذيرا للحكومة النيجيرية تخص عمليات القتل بحق المسيحيين.

​

وقال في كلمة له، "إذا استمرت حكومة نيجيريا في السماح بقتل المسيحيين فإن ستوقف فورا كل المساعدات والمعونات إليها".

وأضاف "ربما نتوجه إلى نيجيريا بقوة للقضاء على الإرهابيين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة".

ووجه ترامب وزارة الحرب الى "لاستعداد لأي عمل محتمل وإذا هاجمنا فسنهاجم بسرعة وشراسة كما يهاجم الإرهابيون مسيحيينا"، مضيفا "تحذير للحكومة النيجيرية بأن تتحرك بسرعة".