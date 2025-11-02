برعاية دولية.. العراق وسوريا و80 دولة شركاء "ضد داعش"

وصرّح لمجموعة من الصحفيين على هامش في ، قائلا إن الرئيس السوري سينضم إلى 88 تُعدّ شركاء في التحالف الذي أُنشئ عام 2014، حين اجتاح تنظيم " " والعراق.وأضاف باراك: "نحاول أن نجعل الجميع شركاء في هذا التحالف، وهذا أمر كبير بالنسبة لهم"، حسبما ذكر موقع " ".وأكد باراك أن: "انضمام سوريا للتحالف الدولي يمثل تحولا تاريخيا وعلامة فارقة في العلاقات مع "، وبذلك ستكون سوريا شريكة مع أيضا بهذا التحالف.