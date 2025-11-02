طهران تتسلم رسالة من واشنطن بشأن المفاوضات

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية مهاجراني، في تصريحات صحافية، نقلتها وسائل اعلام إيرانية، إن " تلقت رسائل لاستئناف المفاوضات مع وسيتم الحديث عن التفاصيل في وقت لاحق".يأتي ذلك، بعدما الإيرانية إمكانية استئناف المفاوضات مع بشكل غير مباشر، وذلك بعد توقفها في حزيران الماضي، نتيجة الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي طالت في حرب الـ12 يوما.