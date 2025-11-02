تهديد خطير على لبنان

الا انه بعد ساعات جاء التهديد الثاني أشد وطأة وحدّة، بقوله إن " يماطل في نزع سلاح ".ما زاد الطين بلة تزامن ذلك مع تصريح لمسؤول إسرائيلي أكد فيه أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط التي دخل إليها في خلال الحرب الأخيرة، وفقاً لصحيفة " ".مراقبون يتساءلون ما إذا كانت التهديدات من أرفع مسؤول عسكري إسرائيلي هي مجرد ضغط سياسي أم أن تُمهد فعلاً لجولة جديدة من الحرب، رغم الهدنة..ويأتي التصعيد الإسرائيلي الواسع وسط صمت رسمي لبناني؛ فلا تصريحات نارية، ولا ردود حادة، ولا حتى نفي للاتهامات بعد.