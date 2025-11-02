الصفحة الرئيسية
زعيم "البوليساريو" يعلق على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير
تفاصيل جديدة حول المشتبه بتورطهم في سرقة اللوفر
دوليات
2025-11-02 | 08:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
243 شوهد
كشفت المدعية العامة في
باريس
، لور بيكو، اليوم الاحد، تفاصيل عن اثنين من المشتبه بهم في سرقة مجوهرات
متحف
اللوفر.
وقالت بيكو، ان "المتهمين الاثنين سبق أن أدينا سويا في قضية سرقة قبل 10 سنوات، مبينة أن رجلا يبلغ من العمر 37 عاما وجهت إليه اتهامات يوم السبت، تم العثور على حمضه النووي داخل سلة الرافعة التي استخدمت للوصول إلى نافذة المتحف عند السرقة، وُجهت إليه تهم أولية بالسرقة من قبل عصابة منظمة تمارس التآمر الإجرامي، وأن سجله الجنائي يتضمن 11 إدانة سابقة، 10 منها بجناية السرقة".
وأضافت المدعية العامة أن
السجل الجنائي
لمشتبه به يبلغ من العمر 39 عاما، وجهت إليه اتهامات أولية مماثلة يوم الأربعاء، يتضمن 15 إدانة، بما فيها اثنتان بتهمة السرقة.
وقالت بيكو: "المثير للاهتمام أنه عند مقارنة هذين السجلين، نرى أن الرجلين متورطان في نفس قضية السرقة التي أدينا بها في
باريس
عام 2015".
ووجهت اتهامات هذا الأسبوع لرجل آخر يبلغ من العمر 34 عاما، يشتبه في كونه جزءا من فريق "الكوماندوز"، كما أطلقت وسائل الإعلام الفرنسية على اللصوص.
قالت بيكو إن امرأة تبلغ من العمر 38 عاما، وجهت إليها تهم أولية بالتواطؤ يوم السبت، هي شريكة حياة للمشتبه به البالغ من العمر 37 عاما منذ فترة طويلة، ولفتت المدعية العامة إلى وجود بعض "القرابة" بين جميع المشتبه بهم.
تابع قناة السومرية على
منصةX
