"خلل تقني" يحوّل رواتب 34 موظفًا إلى حساب عامل واحد

وفي بداية العام، كان الموظف ريتشاغوف (49 عامًا) يتوقع حصوله على راتب إجازته المعتاد البالغ 46,954 روبل (حوالي 581 دولارًا)، لكنه فوجئ بإيداع مبلغ ضخم قدره 7,112,254 روبل (87 ألف دولار) في حسابه البنكي.في البداية، ظن أن المبلغ ربما كان جزءًا من "الراتب الثالث عشر" الذي ترددت إشاعات بين زملائه أن المصنع سيمنحه بعد عام ناجح، ففرح بما اعتقد أنه مكافأة سخية، قبل أن تبدأ الاتصالات من تطالبه بإعادة المال.وبعد أن أجرى بحثًا عبر الإنترنت، قرر ريتشاغوف أنه في حال كان الخطأ تقنيًا فليس ملزمًا بإعادة المبلغ، مقتنعًا بحقه في الاحتفاظ بالأموال، متجاهلا مطالب الشركة، إلا أن وثائق المحكمة أظهرت أن المبلغ كان مخصصًا لدفع رواتب 34 موظفًا في فرع آخر، وأن الخلل البرمجي في النظام أدى إلى تحويله إليه بالخطأ.ويؤكد ريتشاغوف أن "الشركة لجأت إلى تهديده بعد رفضه إعادة المال، ما دفعه لاستخدام المبلغ في شراء سيارة جديدة والانتقال مع أسرته إلى مدينة أخرى".وأثناء رحلته، رفعت الشركة دعوى قضائية ضده وتم تجميد حساباته البنكية، كما اتُهم لفترة قصيرة بالتواطؤ مع أحد المحاسبين في عملية احتيال، قبل إسقاط التهمة لعدم وجود أدلة.ونظرت المحاكم في القضية، وحكمت كل من محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف لصالح الشركة، معتبرة أن المبلغ لم يكن جزءًا من راتبه المستحق، وأمرت بإعادته كاملا. وقدّم ريتشاغوف طعنًا بالنقض، لكن الحكم أُيِّد.ومع ذلك، لم يستسلم العامل ورفع القضية إلى الروسية التي قبلت النظر فيها. وما زال ريتشاغوف يؤكد أن التحويل تم تحت بند "راتب" في أمر الدفع، وبالتالي فهو يعتقد أنه من حقه القانوني. وقال: "كانت هناك شائعات عن مكافأة كبيرة بعد عام ناجح، والمبلغ أُودع كراتب لشهر كانون الأول".من جانبه، أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة رومان توداتشكوف أن المبلغ نُقل بالخطأ فقط، موضحًا: "لم يكن هناك راتب ثالث عشر، بل مجرد خطأ في التحويل. لدينا أمر قضائي وسنتعامل مع الأمر عبر القنوات القانونية".وتشبه هذه الحادثة حالة مشابهة في تشيلي عام 2022، حين تلقى عامل مبلغًا يعادل 286 ضعف راتبه الشهري واختفى من دون أن يعيد المال.