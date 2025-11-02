انفجار عنيف في سوريا

– دولي

شهدت منطقة ريف ، اليوم الاحد، انفجارا عنيفا لم تعرف طبيعته حتى الان.



وأضاف انه "لم تعرف حتى الان طبيعة الانفجار".

وذكرت وسائل إعلامية ان "انفجارا عنيفا وقع في مستودع أسلحة تابع لقسد في ريف ".وأضاف انه "لم تعرف حتى الان طبيعة الانفجار".