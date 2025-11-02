طهران تعلن تلقيها عرضا لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن

ونقلت وكالة أنباء "إس إن إن" الإيرانية، عن مهاجراني قولها: "تلقت رسائل تتضمن مقترحا لاستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني".ولم تحدد مهاجراني الدولة التي أرسلت الرسائل، لكنها قالت إنه سيتم الكشف عن تفاصيلها "في الوقت المناسب"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.