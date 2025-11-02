ترامب يحذر الصين من مهاجمة تايوان

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:30 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الولايات المتحدة تجهز قاعدة عسكرية قرب فنزويلا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545732-638976998746396908.jpg
ترامب يحذر الصين من مهاجمة تايوان
دوليات
2025-11-02 | 11:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
74 شوهد
صرح الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بأن
الصين
لن تتخذ أي إجراءات ضد تايوان، مشيرا إلى أن القيادة الصينية "تدرك تماما العواقب" التي قد تترتب على مثل هذه الخطوة.
وقال
ترامب
في مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية: "
الرئيس الصيني شي جين بينغ
يفهم ذلك، ويفهمه جيدا جدا"، وأضاف أن موضوع تايوان لم يطرح خلال حديثه مع شي، لكنه أكد أن
بكين
تدرك حدود التصعيد.
وعندما سئل ترامب عما يمكن أن تفعله
الولايات المتحدة
في حال تم انتهاك الوضع القائم بشأن تايوان، رفض الكشف عن التفاصيل قائلا: "لن أفصح عن أسراري ستعرفون إذا حدث ذلك، وهو (في إشارة إلى شي جين بينغ) يفهم هذا جيدا".
وتأتي تصريحات ترامب في ظل تزايد التوترات بين
واشنطن
وبكين حول تايوان، التي تعتبرها
الصين
جزءا من أراضيها، بينما تواصل الولايات المتحدة دعم الجزيرة سياسيا وعسكريا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
زيادة هائلة بالرسوم.. ترامب يهاجم الصين: أصبحت عدائية
11:08 | 2025-10-10
"عرّاف" يحذر ترامب من زيارة مصر: سيكون مصيرك مثل السادات
10:04 | 2025-10-12
ترامب يحذر من عواقب حرق العلم الأمريكي.. فيديو
11:38 | 2025-08-25
برشلونة يقرر التخلي عن مهاجمه ليفاندوفسكي
08:26 | 2025-10-12
ترامب
الصين
الرئيس الصيني شي جين بينغ
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
شي جين بينغ
الجزير
واشنطن
دونالد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تبعات قصة "حكم الإعدام".. ما حقيقة تهديد وزير الدفاع السوري باسقاط بغداد خلال 12 ساعة؟
أمن
44.32%
00:52 | 2025-11-01
تبعات قصة "حكم الإعدام".. ما حقيقة تهديد وزير الدفاع السوري باسقاط بغداد خلال 12 ساعة؟
00:52 | 2025-11-01
احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني
محليات
24.02%
05:45 | 2025-11-01
احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني
05:45 | 2025-11-01
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
20.09%
10:38 | 2025-11-02
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
10:38 | 2025-11-02
مصرف الرشيد يوجه تنبيها للموظفين
محليات
11.58%
04:53 | 2025-11-01
مصرف الرشيد يوجه تنبيها للموظفين
04:53 | 2025-11-01
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
سافايا يتعهد بالعظمة.. والصدر يحذر من بيع الوطن - من الأخير م٢ - حلقة ٨٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-02
من الأخير
سافايا يتعهد بالعظمة.. والصدر يحذر من بيع الوطن - من الأخير م٢ - حلقة ٨٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-02
Live Talk
التأثير الإيجابي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٥١ | 2025
10:30 | 2025-11-02
Live Talk
التأثير الإيجابي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٥١ | 2025
10:30 | 2025-11-02
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-02
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-02
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
10:30 | 2025-10-31
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
10:30 | 2025-10-31
الأكثر مشاهدة
من الأخير
سافايا يتعهد بالعظمة.. والصدر يحذر من بيع الوطن - من الأخير م٢ - حلقة ٨٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-02
من الأخير
سافايا يتعهد بالعظمة.. والصدر يحذر من بيع الوطن - من الأخير م٢ - حلقة ٨٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-02
Live Talk
التأثير الإيجابي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٥١ | 2025
10:30 | 2025-11-02
Live Talk
التأثير الإيجابي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٥١ | 2025
10:30 | 2025-11-02
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-02
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-02
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
10:30 | 2025-10-31
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
10:30 | 2025-10-31
اخترنا لك
الولايات المتحدة تجهز قاعدة عسكرية قرب فنزويلا
15:35 | 2025-11-02
واشنطن تكشف تفاصيل تخص تجارب نووية محتملة
15:10 | 2025-11-02
غارات إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان
14:33 | 2025-11-02
السعودية.. داعية يرد بعد ضجة أثارها بتصريحه عن الموت
12:49 | 2025-11-02
احباط مخطط ارهابي يقوده عربي في برلين
12:45 | 2025-11-02
بعد أكثر من سنة.. تفاصيل جديدة عن اغتيال إسماعيل هنية في ايران
12:20 | 2025-11-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.