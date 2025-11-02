ترامب يحذر الصين من مهاجمة تايوان

وقال في مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية: " يفهم ذلك، ويفهمه جيدا جدا"، وأضاف أن موضوع تايوان لم يطرح خلال حديثه مع شي، لكنه أكد أن تدرك حدود التصعيد.

وعندما سئل ترامب عما يمكن أن تفعله في حال تم انتهاك الوضع القائم بشأن تايوان، رفض الكشف عن التفاصيل قائلا: "لن أفصح عن أسراري ستعرفون إذا حدث ذلك، وهو (في إشارة إلى شي جين بينغ) يفهم هذا جيدا".



وتأتي تصريحات ترامب في ظل تزايد التوترات بين وبكين حول تايوان، التي تعتبرها جزءا من أراضيها، بينما تواصل الولايات المتحدة دعم الجزيرة سياسيا وعسكريا.