تركت رسالة انتحار.. العثور على المدعية العسكرية العامة في إسرائيل

وقالت الشرطة إنه تم العثور على يروشالمي "على قيد الحياة، وبخير".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إنه "بعد قرابة ساعة من البحث، أعلنت الشرطة أنها بخير".وأشار مصدر في الشرطة إلى أنها تواصلت مع زوجها.وكان الجيش والشرطة في ، أعلنا في وقت سابق تكثيف البحث عن المدعية العسكرية العامة المنتهية ولايتها يفات تومر يروشالمي، بعد تركها رسالة انتحار في منزلها.وقال الجيش الإسرائيلي: "أصدر إيال زامير تعليماته بتسخير جميع الوسائل المتاحة للجيش الإسرائيلي للبحث عنها في أقرب وقت ممكن".وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن "قوات كبيرة من الشرطة بدأت البحث عن المدعية العسكرية بعد أن تركت رسالة انتحار، وهي مفقودة منذ صباح اليوم، وعُثر على سيارتها على شاطئ تل أبيب".وأشارت نقلاً عن مقربين منها، أنها كانت في حالة سيئة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واتصلت عائلتها بالشرطة للإبلاغ عن غيابها.وأوضحت أن "الشرطة بدأت عملية بحث خاصة عنها، كما تقوم مروحية تابعة للشرطة بمسح جوي في إطار البحث عنها".وقدمت المدعية العسكرية الإسرائيلية، استقالتها إلى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، نهاية الأسبوع، على خلفية تسريب فيديو لتعذيب معتقل فلسطيني في سجن سيديه تيمان، قبل إعلان الإسرائيلي إقالتها من منصبها، وأنها لن تعود إليه.