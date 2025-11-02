بعد أكثر من سنة.. تفاصيل جديدة عن اغتيال إسماعيل هنية في ايران

وقال الجنرال نائيني في مقابلة تلفزيونية، مساء الأحد، "إن اغتيال هنية تم بواسطة صاروخ موجّه أُطلق من مسافة محددة أصاب نافذة مباشرة قبل أن يستقر في جسده"، موضحاً "أن هنية كان يتحدث عبر الهاتف لحظة الضربة، وأن الصاروخ جاء من نفس الاتجاه الذي كان ينظر نحوه".وأضاف، ان هنية كان "يستخدم هاتفاً وتابلت، الأمر الذي مكّن من تحديد موقعه عبر الإشارات الإلكترونية"، منوهاً إلى "أن الإيراني عقد اجتماعاً طارئاً عقب الاغتيال، وأجمع أعضاؤه على ضرورة الرد العسكري، تاركين توقيت الرد بيد القوات المسلحة".وأشار إلى أن الاغتيال "كشف مدى دقة القدرات التقنية التي استخدمها العدو، في حين أظهر استعداد للانتقال إلى مرحلة “الرد المتدرج” ضمن استراتيجية الردع الإقليمي".