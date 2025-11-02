احباط مخطط ارهابي يقوده عربي في برلين

وأوضحت الصحيفة أن " خاصة اعتقلت يوم السبت المواطن السوري المشتبه به عبدالله ر. كان يخطط لمجزرة دموية".

وعثرت الشرطة بحوزة المشتبه به على مواد متفجرة ومكونات لصنع عبوة ناسفة.

ويعتقد أنه طلبها عبر الإنترنت.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد المكان المستهدف للتفجير، بعد القبض على المشتبه به.

وأشارت الأنباء إلى أن المواطن السوري كان يقيم في في ثلاثة عناوين سكنية مختلفة.

يذكر أنه في تشرين الأول الماضي قتل ثلاثة أشخاص، نتيجة هجوم بالقرب من كنيس في . وأعلنت الشرطة عن احتجاز ستة أشخاص في الهجوم الإرهابي، كما قتل منفذ الهجوم.