السعودية.. داعية يرد بعد ضجة أثارها بتصريحه عن الموت

وتداول المدونون مقطع فيديو للداعية القرني خلال مقابلة مصورة مع "مايكس للبودكاست"، بثت يوم الأحد الماضي، حيق يقول: "لا تصدق أن أهلك وأقاربك متعلقون بك.. صدقني بيضربون بالمفطح في يوم وفاتك.. وسيكون أكبر همهم وجود الشطة من عدمه.. وستستمر الحياة بدونك.. فتغافل ولا تتعب نفسك".وأشعلت جملة القرني انقساما بين تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بين من أيده ومن عارضه ومن قام بإعادة نشر تصريحاته فقط دون تعليق.وفي وقت لاحق نشر القرني مقطع فيديو توضيحي لما قاله، لافتا إلى أنه كان "بسياق الدعابة" وأنه قصد أنه وفي بعض الأحيان يحدث في بيوت العزاء من الإسراف وغيرها من الأمور وكأنهم نسوا الميت، على حد تعبيره.