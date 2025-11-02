ألمانيا.. ثلث الشركات تخطط لخفض الوظائف

جاء ذلك في نتائج استطلاع أجراه الألماني ونشرته صحيفة .ووفقا لها، برز الوضع الأكثر صعوبة في القطاع الصناعي، حيث أعلنت 41% من الشركات عن تسريحات مرتقبة للعاملين. كما يشهد النشاط الاستثماري تراجعا، حيث لا تخطط 33% من الشركات للاستثمار في مشاريع جديدة.ويشير مؤلفو الدراسة إلى أن "الشركات تعاني من ضغوط جيوسياسية هائلة، وبدون إصلاحات حكومية، أصبح من غير المرجح بشكل متزايد أن تحقق البرامج الحكومية التي تبلغ قيمتها مليارات كثيرة، التأثير المطلوب".وفي 28 تشرين الأول الماضي، صرحت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش بأن بلادها تشهد حالة من التباطؤ الاقتصادي وألمانيا غير قادرة على المنافسة حاليا.