تركيا تعلن تفاصيل الاتفاق المائي الجديد مع العراق

ووقع وزير الخارجية التركي ونظيره العراقي "وثيقة آلية تمويل المشاريع بخصوص اتفاقية التعاون الإطارية في مجال المياه" بين البلدين.وذكرت " " نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن العراقي استقبل الوزير فيدان في إطار زيارته الرسمية إلى .وأضافت المصادر أنه بعد اللقاء، وقّع فيدان وحسين "وثيقة آلية تمويل المشاريع بخصوص اتفاقية التعاون الإطارية في مجال المياه بين حكومة الجمهورية التركية، وحكومة جمهورية العراق".وأشارت المصادر إلى أن وثيقة الآلية المذكورة تتضمن الترتيبات التي ستُمكّن من التطبيق الفعلي لـ"اتفاقية التعاون الإطارية في مجال المياه" التي أبرمت خلال زيارة الرئيس التركي إلى في 2024.وتنص الآلية على تمويل المشاريع التي ستتولاها الشركات التركية في مجال تحديث وتشييد البنية التحتية من أجل الاستخدام الفعّال والمثمر والمستدام لموارد المياه في العراق، من خلال نظام يعتمد على مبيعات النفط العراقي.ومن خلال هذا الإجراء تهدف إلى زيادة مساهمتها في تطوير البنية التحتية للمياه في العراق وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.وتُعدّ "اتفاقية التعاون الإطارية في مجال المياه" المبرمة في 22 نيسان/أبريل 2024، و"وثيقة آلية التمويل" الموقعة اليوم، بداية مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن المتوقع أن تسهم في تسهيل وصول شركات المقاولات التركية إلى السوق العراقية وفتح فرص جديدة أمامها في المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية.وبالنظر إلى تناقص الموارد المائية في المنطقة بسبب التغير المناخي العالمي، تكتسب الجهود الرامية إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة المياه، التي تُشعر بها تركيا أيضًا، عبر ، أهمية خاصة.