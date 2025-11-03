الصين ترد على ترامب: "لا تجارب نووية سرية تحت الأرض"

وقالت الناطقة باسم ، ، الإثنين، إنّ بلادها "لطالما التزمت مسار التنمية السلمية، واتبعت سياسة عدم استخدام الأسلحة النووية أولاً، وأبقت على استراتيجية دفاعية قائمة على الردع والامتثال لتعليق التجارب النووية".وجاء هذا الموقف بعد تصريحات ، الأحد، التي اتهم فيها دولاً من بينها والصين بإجراء تجارب نووية تحت الأرض، مشيراً إلى أنّ بلاده ستسير في الاتجاه نفسه.وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة " "، قال ترامب: "روسيا تجري تجارب، والصين تجري تجارب، لكنهما لا تتحدثان عنها"، مضيفاً: "لا أريد أن أكون الدولة الوحيدة التي لا تجري تجارب نووية"، لافتاً إلى أنّ الشمالية وباكستان تقومان أيضاً باختبارات على ترساناتهما النووية.وعند سؤاله عمّا إذا كانت تخطط لتفجير سلاح نووي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، أجاب ترامب: "سنُجري تجارب على أسلحة نووية مثلما تفعل دول أخرى، نعم".وأضاف خلال المقابلة: "إنهم لا يخبرونك عنها، هذا عالم كبير، لا أحد يعلم بالضرورة أين يقومون بإجراء التجارب، إنهم يقومون بها في باطن الأرض حيث لا يعلم الناس ما الذي يحدث... فقط يشعرون ببعض الاهتزاز".من جهته، قلّل وزير الطاقة الأميركي كريس رايت من احتمال قيام الولايات المتحدة بإجراء تفجير نووي، موضحاً في مقابلة مع قناة " نيوز"، الأحد، أنّ "الاختبارات التي نتحدث عنها الآن هي اختبارات على الأنظمة، وليست انفجارات نووية"، مضيفاً: "إنها ما نسميه انفجارات غير حرجة، تُستخدم لاختبار أجزاء السلاح النووي والتأكد من جاهزيته الهندسية لإطلاق الانفجار".وأثار قرار ترامب، الذي وجّه خلاله الأميركية (البنتاغون) باستئناف التجارب النووية، إرباكاً بشأن ما إذا كان يعني تنفيذ أول تفجير نووي في البلاد منذ عام 1992.وكان ترامب قد أعلن هذا القرار بشكل مفاجئ، عبر منشور على الخميس، قبل دقائق من اجتماعه مع في .