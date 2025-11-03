ترامب عن زيارة الشرع: "يقوم بعمل ممتاز"

وفي تصريحات للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، الإثنين، أشار الرئيس الأميركي إلى إمكانية استقبال الشرع في ، قائلاً: "نعم، قد يأتي إلى هنا"، مضيفًا: "سمعت أنه يقوم بعمل ممتاز".وأوضح أنّ إدارته رفعت بعض العقوبات عن "لمنحها فرصة للبقاء"، وفق تعبيره، في إشارة إلى مؤشرات انفتاح دبلوماسي نادرة بين ودمشق.وجاءت تصريحات ترامب بعد إعلان وزير الخارجية السوري ، الأحد، أنّ الشرع سيزور البيت الأبيض هذا الشهر لبحث ملفات إعادة الإعمار ورفع العقوبات وفتح صفحة جديدة مع .