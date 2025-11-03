من أصول سورية.. راما دواجي على أعتاب أن تصبح سيدة نيويورك الأولى

– دوليات



بينما تتجه الأنظار نحو زهران ممداني، مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب ، يبرز اسم آخر وهو زوجته راما دواجي. فمن هي المرشحة لتصبح سيدة الأولى؟

من أصول .. من هي المرشحة لتصبح سيدة الأولى؟

ولدت راما (28 عاما) في مدينة هيوستن بولاية لأبوين سوريين، وعاشت هناك حتى انتقلت عائلتها إلى دبي عندما كانت في التاسعة من عمرها، وعاشت طفولتها بين والولايات المتحدة.



التحقت لفترة وجيزة بفرع " للفنون" في قطر، ثم أكملت درجة الماجستير في الرسم التوضيحي (Illustration) من مدرسة الفنون البصرية (School of Visual Arts) في نيويورك.



أما عن قصة لقائها بممداني، فقد بدأت بطريقة عصرية عبر تطبيق المواعدة (Hinge) عام 2021، وكان حينها نائبا في "الجمعية التشريعية لولاية نيويورك. وكانت أولى لقاءاتهما في مقهى في بروكلين يدعى "قهوة هاوس"، تلاها تنزّه في "ماك كارين بارك"، ثم أخذها في لقائهما الثاني بجولة في منطقته التشريعية في أستوريا، .



وتقدم ممداني لخطبتها في أكتوبر 2024، وبعد أيام فقط من إعلان الخطوبة عبر "إنستغرام"، أطلق حملته الانتخابية لمنصب العمدة.



وقد احتفلا بخطبتهما حيث تقيم عائلة راما في ، وسط احتفال عائلي دافئ تقليدي الطابع.



وتنتمي راما إلى جيل جديد من الفنانين الذين يجمعون بين الإبداع والنشاط الاجتماعي، بين الجمال والموقف. فهي تستخدم الفن كأداة للتعبير عن قضاياها، خصوصا ما يتعلق بالهوية العربية والعدالة في فلسطين وسوريا.



وتختلف دواجي عن الصورة التقليدية لزوجات السياسيين اللواتي يتجنبن الجدل، إذ تعبر عن مواقفها السياسية بوضوح في أعمالها الفنية التي تجسد نساء من الشرق الأوسط ومعاناة سكان غزة وترفع العلم الفلسطيني.



وإذا فاز ممداني في الانتخابات المقررة غدا، سيصبح أول مسلم يتولى منصب نيويورك وأصغر من يشغل المنصب خلال قرن، ودواجي ستكون أيضا على موعد مع صناعة التاريخ. إذ ستصبح أول فنانة من جيل "زد" (Gen Z) تشغل موقع السيدة الأولى للمدينة.