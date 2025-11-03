مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة مدنية في جنوب لبنان



ـ دولي



اكدت مصادر امنية أنّ مسيرة إسرائيلية شنّت غارة جوية استهدفت سيارة عند مفرق الشرقية وسط بلدة الدوير – قضاء النبطية، ما أدّى إلى اندلاع حريق داخل السيارة.





وذكر المصدر انه وفق المعلومات الأولية، أدّت الغارة إلى ارتقاء شهيد، في حين عملت فرق الإسعاف والدفاع المدني على إخماد النيران ونقل الجثة من داخل السيارة.



هذا وتشهد أجواء المنطقة تحليقًا مكثّفًا للطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض منذ ساعات الصباح.