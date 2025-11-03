بعد 10 أعوام من الاحتجاز.. وفد ليبي يزور بيروت لمناقشة ملف هانيبال القذافي

وأفاد مصدر من حكومة لقناة RT أن وفدا حكوميا رفيع المستوى يعتزم التوجه اليوم الاثنين إلى العاصمة ، في إطار مساع رسمية لبحث ملف ، نجل الزعيم الليبي الراحل ، المحتجز في منذ عام 2015.وأوضح المصدر أن الزيارة تأتي ضمن جهود دبلوماسية تقودها وزارة العدل ، لمناقشة الإجراءات القانونية المتعلقة بدفع الكفالة التي حددت بـ11 مليون دولار، تمهيدا للإفراج عن ، إضافة إلى متابعة حالته الصحية التي شهدت تدهورا في الفترة الأخيرة.وأشار المصدر إلى أن الوفد سيلتقي خلال زيارته مسؤولين لبنانيين في وزارتي العدل والخارجية، إلى جانب ممثلين عن القضاء اللبناني، لبحث سبل تسوية الملف عبر القنوات القانونية، مؤكدا أن الحكومة الليبية "تتعامل مع القضية من منطلق إنساني وقانوني بحت".وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تصريحات ليبية حملت فيها السلطات اللبنانية "المسؤولية الكاملة" عن تدهور صحة هانيبال القذافي.