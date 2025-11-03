حماس ترد على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وقالت الحركة، في بيان لها، إن "مصادقة لجنة بالكنيست الصهيوني على إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت عليه في ؛ تجسيدٌ للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق، وإمعان في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية، لا سيما أحكام واتفاقية جنيف الثالثة".وأضافت "حماس": "نطالب ، والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية، وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وكشف الفظائع التي تُرتَكَب فيها بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، خصوصًا في ظل ما يتسرّب عن انتهاكات مروّعة، وبعد ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل "سديه تيمان" الفاشي".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الإسرائيلي ، "منح الضوء الأخضر لإقرار مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقرته وأحالته إلى للكنيست لمناقشته والتصويت عليه، مع توقع طرحه للتصويت بعد غد الأربعاء"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.