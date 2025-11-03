بعد انقطاع دام 31 شهرا.. استئناف رحلات الطيران بين إسطنبول والسليمانية

وبحسب " " يأتي استئناف رحلات الطيران بين إسطنبول والسليمانية، في الاتجاهين، بعد انقطاع دام 31 شهرا.ولاقت الخطوة ترحيبا كبيرا من قبل سكان ، نظرا لكونها ستتيح تسهيلات كبيرة لهم في التنقل، فضلا عن تداعياتها الاقتصادية إيجابا على المدينة.وأشارت الخطوط الجوية التركية في بيان أصدرته إلى زيادة عدد وجهات رحلاتها إلى لتصل إلى 6 وجهات بعد استئناف الرحلات إلى السليمانية، إضافة إلى والنجف وأربيل والبصرة وكركوك.وفي البيان، أعرب رئيس واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية، أحمد بولاط، عن سعادته باستئناف الرحلات إلى السليمانية، إحدى أهم مدن المنطقة، بجمالها الطبيعي وتاريخها العريق وغناها الثقافي.ولفت بولاط إلى أن هذه الرحلات لن توسِّع شبكة الرحلات الجوية في المنطقة فحسب، بل ستسهم أيضا في تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.وأضاف: "يسعدنا أن ننقل ضيوفنا إلى السليمانية بأمان وراحة وبأعلى المعايير في الخدمات".وستُسيَّر الرحلات بين مطاري إسطنبول والسليمانية 4 أيام في الأسبوع، الاثنين والخميس والجمعة والأحد، على أن يبدأ تسيير الرحلات يوميا من 27 مارس/آذار 2026.وكانت قد أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من والمتجهة إليه، بإقليم في شمال العراق، اعتبارا من 3 أبريل/ نيسان 2023.وعزت تركيا قرارها حينها إلى زيادة أنشطة تنظيم "بي كي كي"، الأمر الذي يشكل خطرا على سلامة الرحلات الجوية.