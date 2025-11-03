ميلانيا: ترامب لا يرتدي بيجاما ليلا

وسبق للرئيس الأمريكي أن تفاخر بالحصول على أربع إلى خمس ساعات فقط من النوم في الليلة خلال فترته الأولى في ، وهو ما يعتبر معتادًا لدى بعض القادة العالميين الذين ينهكون أنفسهم لإدارة .وفي حين لا تزال التفاصيل حول عدد ساعات نومه الحالية غير واضحة، فقد كشفت ميلانيا أثناء الحملة الانتخابية عن روتين نوم زوجها، خلال ظهورها في برنامج "ذا فايف" The Five على قناة " نيوز" للترويج لكتابها "ميلانيا: مذكرات".وقالت ميلانيا: "إنه لا ينام كثيرًا"، قبل أن توضح: "بالطبع، ينام فهو يحتاج ذلك".وعندما سألها المذيع عما إذا كان يرتدي بيجاما أثناء النوم، ردت ميلانيا بـ"لا"، رافضة الكشف عن المزيد.وقد تناولت وسائل الإعلام أيضًا نمط نوم ترامب غير المعتاد خلال السفر.وقالت كايتلان كولينز، مراسلة "سي إن إن" السابقة في البيت الأبيض، على بودكاست Trading Secrets إنها تحدثت مع مصادر كشفت صعوبة التعامل مع جدول نوم الرئيس أثناء الرحلات الطويلة، خصوصًا عند السفر عبر القارات.وأوضحت كولينز "هو لا ينام في هذه الرحلات، حتى لو كانت طويلة إلى ، ويستيقظ لمناقشة الأمور مع الفريق، ويوقظ الموظفين النائمين إذا أراد التحدث إليهم".وأضافت أن ترامب غالبًا ما يستغل الرحلات لمتابعة الاجتماعات أو وضع خطط ردًا على ما يراه في وسائل الإعلام، وهو ما يجعل موظفيه مضطرين للاستيقاظ في أوقات غير معتادة.