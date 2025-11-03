حادثة كارثية سببها مبلغ مالي "تافه".. رصاصة طائشة تقتل أماً نائمة بحضن طفلتها

أقرّ الأمريكي نوا كوربيت (24 عامًا) من ولاية أوهايو بالذنب في جريمة قتل مأساوية راحت ضحيتها الشابة جيرميا لايل (26 عامًا)، التي أصيبت برصاصة أثناء نومها في حضن ابنتها ذات الأربع سنوات.





تعود الحادثة إلى 21 سبتمبر/ ايلول 2024 حين لاحق



وأوضحت مذكرة المحكمة أن الرصاصة اخترقت السيارة وجسد الضحية واستقرت خلف مقعد السائق، على بعد أقل من 60 سم من الطفلة. وأكد لمقاطعة أن كوربيت "أنهى حياة أم شابة بسبب نزاع تافه، تاركًا وراءها طفلة يتيمة". لاحقًا اعترف كوربيت بإطلاق النار مدعيًا أنها كانت "طلقة تحذيرية".

ويواجه كوربيت عقوبة السجن المؤبد بعد إدانته بتهمة القتل الناتج عن اعتداء جنائي، إلى جانب تهم أخرى تتعلق باستخدام سلاح ناري في منطقة محظورة.تعود الحادثة إلى 21 سبتمبر/ ايلول 2024 حين لاحق كوربيت سيارة زميله في العمل بعد انتهاء وردية ليلية في مستودع " "، على خلفية خلاف قديم حول صفقة سلاح فاشلة بقيمة 200 دولار. وخلال المطاردة، أطلق رصاصة باتجاه السيارة فأصابت لايل التي كانت نائمة في المقعد الخلفي بجانب طفلتها.وأوضحت مذكرة المحكمة أن الرصاصة اخترقت السيارة وجسد الضحية واستقرت خلف مقعد السائق، على بعد أقل من 60 سم من الطفلة. وأكد لمقاطعة أن كوربيت "أنهى حياة أم شابة بسبب نزاع تافه، تاركًا وراءها طفلة يتيمة". لاحقًا اعترف كوربيت بإطلاق النار مدعيًا أنها كانت "طلقة تحذيرية".