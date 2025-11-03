اتهام مذيعة بقتل والدتها المسنة طعنا داخل المنزل

تلقت شرطة مقاطعة سيدجويك بلاغًا صباح الجمعة 31 أكتوبر / تشرين الأول عن "حادث دموي" داخل أحد المنازل في مدينة ويتشيتا. وعند وصول عناصر الأمن إلى الموقع، عُثر على أنجيلين "أنجي" موك (47 عامًا) خارج المنزل، بينما وُجدت والدتها أنيتا أفيرز (80 عامًا) داخل نومها مصابة بعدة طعنات وفاقدة للوعي على سريرها.نُقلت الضحية على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، لكنها توفيت لاحقًا متأثرة بجروحها، في حين تم نقل موك أيضًا للعلاج من إصابات طفيفة قبل أن تُحتجز في سجن المقاطعة. وقد حُددت الكفالة المالية للإفراج عنها بمبلغ مليون دولار أمريكي.وأوضحت الشرطة أن دوافع الجريمة ما زالت مجهولة حتى الآن، وأن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من ممثلي الدفاع أو من أفراد عائلة المتهمة.ووفقًا لبيانات السجلات المهنية، فإن أنجيلين موك عملت سابقًا كمذيعة ومراسلة في قناة " 2" بمدينة بين عامي 2011 و2015، قبل أن تتجه إلى العمل في مجال المبيعات، ثم تنتقل لاحقًا إلى شركة برمجيات كانت تعمل بها حتى وقت توقيفها.