الاعتداء على معتمرين خلال أداء المناسك (فيديو)

– محلي

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اعتداء رجل امن على معتمرين أثناء اداء المناسك.

ووفقا لمقطع الفيديو فأن "احد عناصر الامن السعودي اعتدى على معتمرين "امرأة ورجل" أثناء أداء المناسك"، دون معرفة الأسباب.