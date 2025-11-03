"يونسكو" تعترف بعيدي الفطر والأضحى

وأوضحت لـ"يونسكو" في ، في بيان رسمي، أن "القرار جاء بناء على اقتراح جمهورية إندونيسيا وقرار في دورته الـ209 بالمؤتمر العام".وبموجب هذا القرار، سيقوم لـ"يونسكو"، سنويا، بنشر رسالة خاصة بمناسبة العيدين لتسليط الضوء على أهميتهما الثقافية والاجتماعية والروحية.وأشار القرار إلى أن الهدف من هذا الإجراء تعزيز التفاهم الثقافي والاحترام المتبادل، وتوسيع الحوار بين الأديان، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم مبادئ الإنسانية والمساواة والتنوع الثقافي.ويعكس هذا الاعتراف احترام للتراث الثقافي والروحي، ويعدّ خطوة رمزية نحو تعزيز الوحدة والتضامن العالمي.