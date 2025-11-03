في ديترويت.. اتهام رجلين بجرائم إرهابية بعد إحباط هجوم

وكشفت وثيقة قضائية مكونة من 72 صفحة رُفعت عنها السرية أن الرجلين المتهمين – موميد علي وماجد محمود – استطلعا في وقت سابق حانات تابعة لمجتمع الميم في فيرنديل بديترويت، وذلك تحضيرا لهجوم محتمل.وعلقت النائبة العامة الأمريكية على الموضوع عبر منصة "إكس" قائلة: "أبطالنا الأمريكيون منعوا هجوما إرهابيا".وكان مدير كاش باتيل قد أعلن عن الاعتقالات يوم الجمعة الماضي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية في حينه.وكشفت وثائق المحكمة أن المتهمين ومتآمرين آخرين استلهموا أفكارهم من التطرف المرتبط بتنظيم " "، مع الإشارة إلى إشراك قاصر في التخطيط .وأفاد الفيدرالي بأن الرجال أشاروا مرارا إلى مصطلح "القرع" في محادثاتهم، في إشارة محتملة إلى هجوم مخطط له خلال عيد الهالوين.وواجه علي ومحمود تهمتي "استلام ونقل أسلحة وذخيرة لأغراض إرهابية"، ومن المقرر أن يمثلا للمحاكمة الأولى بعد ظهر يوم الاثنين.بينما امتنع محامي محمود، وليام سور، عن التعليق، ولم يتمكن محامي علي، أمير مقلد، من الرد على طلبات التعليق فورا، ولاحقا نفى الادعاءات خلال نهاية الأسبوع واصفا إياها بنتيجة "هستيريا" و"إثارة للخوف".