تطورات جديدة في قضية السيد موسى الصدر

وأوضحت الرسمية لقضية إخفاء السيد ورفيقيه في بيان: "التقى الوفد الرسمي الليبي الموجود في ، والذي يمثل الحكومة والقضاء الليبيين، مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء ورفيقيه القاضي حسن والمحقق العدلي في القضية القاضي ".وأضاف البيان: "سلّم ممثل الليبي نسخة عن الأوراق التي قال أنها تشكل تحقيقات أجروها بشأن قضية إخفاء السيد ورفيقيه".وأكدت اللجنة أن "هذه الأوراق تخضع للتدقيق والتقييم ليبنى على الشيء مقتضاه، ولاتخاذ الموقف المناسب"، موضحة أنه "تم الاتفاق على تحديد قناة للتواصل والتعاون بغية تفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بخصوص هذه القضية، لاستكمال التحقيقات وتبادل الإقتراحات والمعلومات كما تنص عليه مذكرة التفاهم والتي ورد في مقدمتها إقرار الجانب الليبي بارتكاب نظام السابق جريمة إخفاء السيد ورفيقيه في ليبيا".هذا وأشارت اللجنة إلى أنه "تم توقيع محضر مستقل بشأن قناة التواصل السريع والعاجل الذي سيتم بين الليبي ومقرر لجنة المتابعة الرسمية ".