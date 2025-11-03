تعليق جديد للحرس الثوري يخص "الجزر الإيرانية"

وأضاف خلال زيارته لوحدات العمليات الخاصة المتمركزة هناك، إن "الجزر الإيرانية" في تشكل حصونا منيعة للدفاع عن البلاد".وصرح بأن "هناك رجالا من حديد حاضرون دائما على الجزر الإيرانية وإذا ارتكب العدو أي هفوة فسيتلقى الرد الحاسم مباشرة في ذات المكان".والخميس الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية أنها سجلت يوم 30 في التقويم الرسمي الإيراني كيوم وطني للجزر الإيرانية الثلاث في الخليج، المتنازع عليها مع الإمارات والتي تسيطر عليها .وجاء هذا القرار في مجلس العليا بإيران "لتكريم ذكرى استعادة السيادة الإيرانية على هذه الجزر من الاحتلال البريطاني عام 1971"، ويهدف إلى "تكريس السيطرة الإيرانية على هذه الجزر (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى)" التي تشكل محل نزاع مع الإمارات العربية المتحدة التي تطالب بسيادتها عليها.ويأتي هذا "تعبيرا عن جهود البحرية الإيرانية في استعادة الجزر وتخليدا لشهداء العملية"، وفق الثقافية العليا.وفي المقابل، ترفض الدول الخليجية وخاصة الإمارات، ما تسميه "الاحتلال الإيراني" للجزر الثلاث وتطالب بإنهائه والدخول في مفاوضات مباشرة ما يزيد من حدة التوتر في المنطقة حول ملكية هذه الجزر.