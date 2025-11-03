نيويورك.. الانتخابات تشعل "حربا كلامية" بين ترامب وممداني

قبل يوم من انتخابات عمادة ، احتدم الجدل بين الرئيس الأميركي ، والمرشح الديمقراطي زهران ممداني.

ووصفت صحيفة " " سباق الفوز بعمادة بأنه "الأكثر إثارة للجدل في التاريخ الحديث للمدينة".

ويتنافس على نيل عمادة نيويورك ممداني الديمقراطي، وأندرو كومو الذي ترشح كمستقل، إلى جانب الجمهوري كورتيز سيلوا، وستجرى الجولة الأخيرة الثلاثاء.



كما وصفت الصحيفة، وممداني بـ"ألد الأعداء"، مؤكدة أنهما لا يستطيعان التوقف عن الحديث عن بعضهما البعض، ويريان فائدة في هجماتهما المتبادلة.



من جهته، وصف ترامب ممداني بأنه "فظيع" و"سيئ السمعة" و"مجنون تماما"، مشيرا إلى احتمالية اعتقاله.



وأوضح ترامب، بأن ممداني بصفته "سيواجه مشاكل مع لم يشهدها أي عمدة في تاريخ مدينتنا العظيمة سابقا".



كما هدد ترامب بحجب الأموال الفيدرالية عن المدينة، واصفا وعود ممداني بـ"الشيوعية الزائفة".



وأطلق ترامب على ممداني لقب "ممداني الشيوعي"، و"واحد من أفضل الأشياء التي حدثت لحزبنا الجمهوري ".



وتعهد ممداني من جهته بـ"مواجهة ترامب في كل خطوة"، مؤكدا أن الأغلبية يتعاملون مع تصريحات ترامب كما لو أنها قانون.



وأشارت الصحيفة إلى أن كلا الخصمين يستفيدان من هذه المواجهة، فترامب يسعى لتصوير ممداني على أنه وجه المعارضة ، بينما ساعد وعد ممداني في توحيد الديمقراطيين ضد خصمهم قبيل انتخابات الثلاثاء.



وحاول أعضاء من إغراء العمدة الحالي إيريك آدامز، والمرشح الجمهوري كوريتز سيلوا بالانسحاب من السباق مقابل وظائف في الإدارة، لحصر المعركة الانتخابية بين ممداني وكومو، لكن ترامب نفى ذلك.



ورغم الاختلافات بينهما، إلا أن مسيرتيهما السياسية تتقاطع في بعض الأوجه، فكلاهما من نيويورك، وكلاهما أطلق حملات متمردة، وكلاهما تبنى مواقف مثيرة للجدل تتحدى المواقف الحزبية، ما حفز قاعدتهما وأغضب .



كما ركزا على مسألة تخفيف التكاليف المعيشية، وكلا الخصمين متحدثان بارعان، ويعرفان كيفية استغلال لنشر رسائلهما.