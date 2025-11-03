الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545847-638977954668225634.jpg
نيويورك.. الانتخابات تشعل "حربا كلامية" بين ترامب وممداني
دوليات
2025-11-03 | 14:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
162 شوهد
قبل يوم من انتخابات عمادة
مدينة نيويورك
، احتدم الجدل بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، والمرشح الديمقراطي زهران ممداني.
ووصفت صحيفة "
واشنطن بوست
" سباق الفوز بعمادة
نيويورك
بأنه "الأكثر إثارة للجدل في التاريخ الحديث للمدينة".
ويتنافس على نيل عمادة نيويورك ممداني الديمقراطي، وأندرو كومو الذي ترشح كمستقل، إلى جانب الجمهوري كورتيز سيلوا، وستجرى الجولة الأخيرة الثلاثاء.
كما وصفت الصحيفة،
ترامب
وممداني بـ"ألد الأعداء"، مؤكدة أنهما لا يستطيعان التوقف عن الحديث عن بعضهما البعض، ويريان فائدة في هجماتهما المتبادلة.
من جهته، وصف ترامب ممداني بأنه "فظيع" و"سيئ السمعة" و"مجنون تماما"، مشيرا إلى احتمالية اعتقاله.
وأوضح ترامب، بأن ممداني بصفته
عمدة
مدينة نيويورك
"سيواجه مشاكل مع
واشنطن
لم يشهدها أي عمدة في تاريخ مدينتنا العظيمة سابقا".
كما هدد ترامب بحجب الأموال الفيدرالية عن المدينة، واصفا وعود ممداني بـ"الشيوعية الزائفة".
وأطلق ترامب على ممداني لقب "ممداني الشيوعي"، و"واحد من أفضل الأشياء التي حدثت لحزبنا الجمهوري
العظيم
".
وتعهد ممداني من جهته بـ"مواجهة ترامب في كل خطوة"، مؤكدا أن الأغلبية يتعاملون مع تصريحات ترامب كما لو أنها قانون.
وأشارت الصحيفة إلى أن كلا الخصمين يستفيدان من هذه المواجهة، فترامب يسعى لتصوير ممداني على أنه وجه المعارضة
المتطرفة
، بينما ساعد وعد ممداني في توحيد الديمقراطيين ضد خصمهم قبيل انتخابات الثلاثاء.
وحاول أعضاء من
إدارة ترامب
إغراء العمدة الحالي إيريك آدامز، والمرشح الجمهوري كوريتز سيلوا بالانسحاب من السباق مقابل وظائف في الإدارة، لحصر المعركة الانتخابية بين ممداني وكومو، لكن ترامب نفى ذلك.
ورغم الاختلافات بينهما، إلا أن مسيرتيهما السياسية تتقاطع في بعض الأوجه، فكلاهما من نيويورك، وكلاهما أطلق حملات متمردة، وكلاهما تبنى مواقف مثيرة للجدل تتحدى المواقف الحزبية، ما حفز قاعدتهما وأغضب
القيادة العليا
.
كما ركزا على مسألة تخفيف التكاليف المعيشية، وكلا الخصمين متحدثان بارعان، ويعرفان كيفية استغلال
وسائل التواصل الاجتماعي
لنشر رسائلهما.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
+A
-A
اخترنا لك
روسيا تعلن تدمير 26 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
17:22 | 2025-11-03
في أوروبا.. شراء 18 طائرة إف-16 بسعر يورو واحد
16:10 | 2025-11-03
"الإغلاق الحكومي".. إدارة ترامب تتخذ قرارا يخص المساعدات
15:47 | 2025-11-03
المرشد الإيراني: لا تعاون مع أمريكا إلا إذا غيرت سياستها
15:25 | 2025-11-03
غزة.. تهديد إسرائيلي بعودة العمليات بعد ملف الأسرى
14:50 | 2025-11-03
تعليق جديد للحرس الثوري يخص "الجزر الإيرانية"
14:06 | 2025-11-03
