غزة.. تهديد إسرائيلي بعودة العمليات بعد ملف الأسرى

وصرح بأن حركة حماس لن تتخلى عن سلاحها طوعا، وأن أي قوة دولية لن تنجح في نزع السلاح.وفي مقابلة مع القناة "السابعة" العبرية، شدد كوهين على أن تستعد للعودة إلى الحرب، قائلا: "نحن مستعدون وسيكون لدينا هامش أكبر للتحرك بعد عودة المختطفين الأحياء إلى عائلاتهم".وأضاف أن "إسرائيل تعتبر أن الوقت يعمل لصالحها في المعركة ضد المقاومة الفلسطينية"، مشيرا الى أن حماس "تعيش على وقت مستقطع".وزعم أن "تل أبيب أثبتت قدرتها على تحقيق أهدافها سواء في أو أو ضد المقاومة في ".وأشار كوهين إلى أن "إسرائيل تمتلك أدوات ضغط واسعة لاستخدامها مستقبلا"، قائلا إن "إسرائيل تسيطر على أكثر من نصف القطاع، إضافة إلى المعابر وممر فيلادلفيا والتحكم بالمساعدات الإنسانية".وأردف الوزير الإسرائيلي قائلا: "تركنا لأنفسنا الكثير من النفوذ لتحقيق ما نريد".وفيما يتعلق بطلب حماس السماح لما يقارب 200 من عناصر "كتائب القسام" بالمرور الآمن عبر مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، قال كوهين "إنه لم يحدد موقفه بعد، وأن القضية ستبحث في اجتماع الخميس المقبل".