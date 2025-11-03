Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 26 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

غزة.. تهديد إسرائيلي بعودة العمليات بعد ملف الأسرى

دوليات

2025-11-03 | 14:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
غزة.. تهديد إسرائيلي بعودة العمليات بعد ملف الأسرى
المصدر:
روسيا اليوم
194 شوهد

قال وزير الطاقة والبنية التحتية في الحكومة الإسرائيلية، إيلي كوهين، إن تل أبيب ستعود إلى العمليات العسكرية المكثفة في قطاع غزة بعد الانتهاء من ملف الأسرى.

وصرح إيلي كوهين بأن حركة حماس لن تتخلى عن سلاحها طوعا، وأن أي قوة دولية لن تنجح في نزع السلاح.

وفي مقابلة مع القناة "السابعة" العبرية، شدد كوهين على أن إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب، قائلا: "نحن مستعدون وسيكون لدينا هامش أكبر للتحرك بعد عودة المختطفين الأحياء إلى عائلاتهم".

وأضاف أن "إسرائيل تعتبر أن الوقت يعمل لصالحها في المعركة ضد المقاومة الفلسطينية"، مشيرا الى أن حماس "تعيش على وقت مستقطع".

وزعم أن "تل أبيب أثبتت قدرتها على تحقيق أهدافها سواء في لبنان أو سوريا أو ضد المقاومة في غزة".

وأشار كوهين إلى أن "إسرائيل تمتلك أدوات ضغط واسعة لاستخدامها مستقبلا"، قائلا إن "إسرائيل تسيطر على أكثر من نصف القطاع، إضافة إلى المعابر وممر فيلادلفيا والتحكم بالمساعدات الإنسانية".

وأردف الوزير الإسرائيلي قائلا: "تركنا لأنفسنا الكثير من النفوذ لتحقيق ما نريد".

وفيما يتعلق بطلب حماس السماح لما يقارب 200 من عناصر "كتائب القسام" بالمرور الآمن عبر مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، قال كوهين "إنه لم يحدد موقفه بعد، وأن القضية ستبحث في اجتماع مجلس الوزراء الخميس المقبل".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
Play
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
Play
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
Play
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
Live Talk
Play
Live Talk
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
Play
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-03
Play
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-03
عشرين
Play
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
Play
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
Play
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Play
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
Play
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
Play
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
Play
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
Play
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
Live Talk
Play
Live Talk
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
Play
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-03
Play
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-03
عشرين
Play
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
Play
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
Play
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Play
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
Play
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31

اخترنا لك
روسيا تعلن تدمير 26 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
17:22 | 2025-11-03
في أوروبا.. شراء 18 طائرة إف-16 بسعر يورو واحد
16:10 | 2025-11-03
"الإغلاق الحكومي".. إدارة ترامب تتخذ قرارا يخص المساعدات
15:47 | 2025-11-03
المرشد الإيراني: لا تعاون مع أمريكا إلا إذا غيرت سياستها
15:25 | 2025-11-03
نيويورك.. الانتخابات تشعل "حربا كلامية" بين ترامب وممداني
14:31 | 2025-11-03
تعليق جديد للحرس الثوري يخص "الجزر الإيرانية"
14:06 | 2025-11-03

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.