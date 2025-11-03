المرشد الإيراني: لا تعاون مع أمريكا إلا إذا غيرت سياستها

وقال خلال تجمع طلابي في بمناسبة الذكرى السنوية لاقتحام عام 1979: "إذا تخلت بشكل تام عن دعم النظام الصهيوني، وسحبت قواعدها العسكرية من المنطقة، وامتنعت عن التدخل في شؤونها، فعندها يمكن النظر في إمكانية التعاون معها".وأضاف أن "الولايات المتحدة بطبيعتها المتغطرسة لا تقبل إلا الخضوع"، مشددا على أن قوة هي الضمانة الأساسية لحصانتها.