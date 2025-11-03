"الإغلاق الحكومي".. إدارة ترامب تتخذ قرارا يخص المساعدات

وأوضح مسؤول في ، في وثائق قضائية، أن الحكومة ستستخدم 4.65 مليارات دولار من الطوارئ لتمويل المدفوعات الخاصة ببرنامج "سناب"، وهو أكبر برنامج للمساعدات الغذائية العامة في ، مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيغطي نحو 50% فقط من المساعدات المخصصة للأسر المستحقة.

وكانت وزارة الزراعة الأميركية قد خططت لوقف مدفوعات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية ("SNAP") في الأول من تشرين الثاني الجاري، مشيرة إلى نقص التمويل الناجم عن الإغلاق الحكومي.



ويدعم البرنامج واحدا من كل أمريكيين، وتبلغ كلفته نحو ثمانية مليارات دولار شهريا.